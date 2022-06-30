Чем запомнился VI Каспийский саммит

В Ашхабаде в "дружественной и доверительной обстановке" прошел Шестой каспийский саммит, в нем приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Эбрахим Раиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Как следует из итогового коммюнике, они "обсудили важнейшие вопросы пятистороннего сотрудничества на Каспии, а также актуальные международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес".

Президенты еще раз подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспии будет вестись на основе ряда принципов.

Это "уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга".

Каспийское море предполагается использовать в мирных целях, все вопросы, связанные с ним, должно решать мирными средствами.

Принципы включают также обеспечение безопасности и стабильности в регионе; стабильного баланса вооружений прибрежных государств на Каспийском море, военное строительство в пределах разумной достаточности; соблюдение согласованных мер доверия в военной деятельности в духе предсказуемости и транспарентности; неприсутствие на Каспии вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным странам; непредоставление территории другим государствам для агрессии и военных действий; плавание в Каспийском море только судами под флагами прибрежных государств; охраны природной среды моря; свободы полетов гражданских воздушных судов.

В коммюнике говорится, что основная задача каспийского переговорного процесса - скорейшее согласование всеми сторонами проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспии.

Главы государств отметили важность упрочения экономических и технологических связей между прикаспийскими государствами, роль I Каспийского Экономического Форума, состоявшегося 11–12 августа 2019 года в Туркменбаши, и поддержали предложение о проведении II Каспийского Экономического Форума в России. Кроме того, президенты поддержали предложение о проведении VI Конференции Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года (Тегеранской конвенции) до конца этого года в Азербайджане.

Лидеры указали на важность взаимодействия в военной сфере на Каспии, высказались за продвижение переговоров по согласованию проекта Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности.

Все президенты также выступили в ходе саммита.

Владимир Путин заявил, что "Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей "каспийской пятерки" в политике, сфере безопасности, экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки дня", а также выразил уверенность, что залогом процветания региона служит строгое следование принципам, заложенным в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Кроме того, российский лидер указал на важность предстоящей работы для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона, имея в виду прежде всего международный транспортный коридор "Север - юг".

Ильхам Алиев в своем выступлении заявил о большом значении скорейшего вступления в силу Конвенции по правовому статусу Каспийского моря. Он с удовлетворением отметил, что в основе взаимодействия прикаспийских стран находятся "учет интересов всех сторон, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательство во внутренние дела друг друга".

Глава государства напомнил, что основными приоритетами прибрежных стран по-прежнему служат стремление к обеспечению благоприятных условий для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного климата, налаживания надежных и безопасных коммуникаций, задействования высокорентабельных и экологически чистых технологий.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что пандемия Covid-19, рост геополитической напряженности и прочие вызовы требуют от каспийских стран объединения усилий для обеспечения стабильности и устойчивого развития региона. В этих условиях увеличивается особое значение Каспия - из-за его геостратегического расположения, богатейших ресурсов и уникального транзитного потенциала.

Президент Казахстана заявил, что в условиях разрыва существовавших логистических цепочек транспортная взаимосвязанность оказывается ключевым фактором устойчивого роста и упрочения экономических связей государств, значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Иранский президент Эбрахим Раиси охарактеризовал Каспийское море как регион сотрудничества, отметил, что сотрудничество прикаспийских стран становится все более важным, особенно в связи с текущими международными событиями.

Он приветствовал озвученные президентами прикаспийских государств инициативы по развитию экономического сотрудничества в различных областях, указав, что Иран готов к всестороннему сотрудничеству, основанному на взаимном уважении и интересах.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время выступления обратил внимание на необходимость обеспечения в каспийском регионе "прочной, долгосрочной и неделимой безопасности", а также устранения потенциальных угроз, которые могли бы препятствовать или затормозить продвижение вперед.

Глава государства также подтвердил инициативу страны о создании новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по рациональному использованию природных ресурсов моря.

"На полях" саммита состоялся ряд двусторонних встреч.

Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во вступительном слове он отметил, что все достигнутые ранее договоренности исполняются, двусторонние отношения находятся в "очень хорошем" состоянии. Президент Азербайджана выразил уверенность, что отношения между Москвой и Баку "будут успешно развиваться на благо наших стран и народов".

Российский лидер также встретился с Эбрахимом Раиси. На переговорах Владимир Путин обратил внимание на "глубокий, стратегический" характер отношений России и Ирана. Президент ИРИ, в свою очередь, указал, что достигнутые ранее договоренности реализуются, и это говорит, что воля Москвы и Тегерана направлена на развитие торгово-экономических отношений.

Президент Азербайджана также провел переговоры с Эбрахимом Раиси, отметив "хороший прогресс" по ряду аспектов двусторонних отношений. Президент Ирана, в свою очередь, выразил мнение, что "потенциал отношений между двумя странами выше используемого" и что политические, экономические отношения, торговые, культурные связи между АР и ИРИ "могут получить большее развитие, чем сейчас".

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова, VI Каспийский саммит был очень важной коммуникационной площадкой в современных турбулентных геополитических условиях. "Фактически, накануне собрались вместе лидеры не только государств так называемого незападного мира, занимающих альтернативную позицию (я имею в виду Иран), но и государств, которые имеют для России стратегическое значение в плане налаживания новых транспортных, логистических цепочек и формирования параллельного импорта (я имею в виду Казахстан и Азербайджан)", - прежде всего сказала она.

"Участие Владимира Путина в саммите позволило России, с одной стороны, продолжить диалог по каспийскому направлению, где сейчас активизируется несколько транскаспийских проектов. С другой стороны, очень важно подтверждение, что Каспий является мирным пространством. Это было отмечено особо в коммюнике: недопустимо решение конфликтов или спорных вопросов на Каспии не мирным путем, также недопустимо размещение на море каких-либо иностранных военных баз либо иностранного военного контингента. На мой взгляд, это важный маркер того, что диалог продолжается и мы в ближайшее время, возможно, увидим реализацию крупных транскаспийских проектов", - ожидает Дарья Чижова.

Эксперт подчеркнула, что Россия придает весомое значение контактам с каспийскими государствами. "В целом, Россия активно ищет различные пути развития и выхода на другие рынки как в экспорте, так и в импорте, поскольку множество позиций запрещены к вывозу в РФ, часть российских компаний попала под санкции, и теперь требуется организовать параллельный импорт. Каспийское направление в этом плане выглядит крайне перспективным", - обратила внимание директор Информационно-аналитического центра МГУ.

"Также каспийские государства могут помочь России в продажах нефти. Как известно, если нефть микшированная, не на 100% российская, она не подпадает под санкции. Казахстан – крупный поставщик нефти на мировом рынке, чей экспортный сорт близок к нашей URALS. С одной стороны, сотрудничество в этом направлении имеет перспективы, с другой стороны, позволяет решать проблемы, которые возникли в связи с введением санкционного режима против российских компаний", - заключила Дарья Чижова.