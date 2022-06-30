ВМС США провалили новые испытания гиперзвуковой ракеты

30 июн. 10:27

В США завершились неудачей новые полетные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты: проблема возникла при попытке пуска, - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.

"Сбой произошел после включения двигателя на прототипе", - цитирует агентство слова представителя американских военно-морских сил Тима Гормана, передает ТАСС.

Известно, что испытания проходили на Гавайях, дополнительных подробностей Горман не сообщил, но добавил, что Пентагон по-прежнему способен "развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые средства" в намеченные сроки.

В ВМС США заверили, что специалисты проведут проверку и установят, что именно привело к неудаче.

Речь идет об испытании неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (conventional prompt strike). Эту ракету США планируют установить на новейших малозаметных эсминцах типа Zumwalt DDG-1000, а также на подлодках типа Virginia, - пишет Bloomberg.

Это уже второе неудачное испытание ракеты - первое состоялось в октябре 2021 года, в ходе первых полетных испытаний: тогда ракета не смогла взлететь из-за неисправности.