Под санкциями США оказался Таганрогский авиазавод

30 июн. 10:08

Среди российских предприятий, к которым применили свои новые санкции США, оказался Таганрогский авиационный завод (ТАНТК) имени Бериева: список новых российских компаний, попавших под экономическое давление Запада, опубликован на сайте Минфина США.

В санкционные списки внесли еще 70 организаций, в том числе "Ростех", "КамАЗ" и "Туполев", - передает "АиФ-Ростов".

По данным из открытых источников, ТАНТК имени Бериева создает гидросамолеты и самолеты-амфибии, разрабатывает опытные экземпляры авиационной техники, а также ремонтирует и модернизирует существующие летательные аппараты. Завод входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию".