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СМИ: кризис на Украине привязал ЕС к НАТО

СМИ: кризис на Украине привязал ЕС к НАТО

Евросоюз на фоне ситуации на Украине впадает во все большую зависимость от НАТО.

Как пишет испанская газета El Pais, спецоперация РФ отдаляет мечты сообщества о стратегической автономии. После вступления в альянс Финляндии и Швеции в состав НАТО не будут входить всего четыре государства Евросоюза – Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта.

"Евросоюзу на фоне ситуации на Украине приходится искать новые рамки безопасности, которые могут предложить только НАТО и США", - говорится в публикации испанского издания.

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