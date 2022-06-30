СМИ: кризис на Украине привязал ЕС к НАТО

30 июн. 9:51

Евросоюз на фоне ситуации на Украине впадает во все большую зависимость от НАТО.

Как пишет испанская газета El Pais, спецоперация РФ отдаляет мечты сообщества о стратегической автономии. После вступления в альянс Финляндии и Швеции в состав НАТО не будут входить всего четыре государства Евросоюза – Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта.

"Евросоюзу на фоне ситуации на Украине приходится искать новые рамки безопасности, которые могут предложить только НАТО и США", - говорится в публикации испанского издания.