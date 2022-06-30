В черкесском парке нашли захоронение позапрошлого века

30 июн. 9:48

Захоронение XIX века обнаружено в парке Черкесска, сообщает пресс-служба управления ЖКХ мэрии столицы КЧР.

Археологическую находку нашли во время реконструкции центрального сквера, она датируется предположительно серединой XIX века. Как предполагают специалисты, захоронение могло относиться к Покровской церкви, которая до прихода большевиков располагалась на месте парка и была разрушена в 1934 году.

"После того, как его изучат археологи и установят, кто именно там был захоронен, будет решаться вопрос о перенесении останков и их перезахоронении", - цитирует пресс-служба главу управления ЖКХ мэрии Черкесска Сергей Елисеев.