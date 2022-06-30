Из порта Бердянска вышел первый сухогруз с зерном

30 июн. 9:47

Из порта Бердянска на Запорожье после перезапуска его работы сегодня вышло первое торговое судно, - сообщил в совеем Telegram -канале глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тыс т зерна направились в дружественные страны. Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, а портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.