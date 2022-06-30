МЭР: экономика России в мае сократилась на 4,3%

30 июн. 9:37

В мае текущего года ВВП России сократился на 4,3% в годовом сравнении, сказано в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".

В апреле снижение составляло 2,8% в апреле, в марте, феврале и январе фиксировался рост - на 1,3%, 4,1% и 5,7% соответственно, передает "Интерфакс".

За первые пять месяцев года рост ВВП, по данным МЭР, равняется 0,5% в годовом сравнении.

"Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", - отмечено в докладе.

Официальный прогноз Минэкономразвития по снижению ВВП РФ в этом году, данный в середине мая, составил 7,8%, но в ведомстве заявляли, что он может быть пересмотрен в сторону меньшего снижения.