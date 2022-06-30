В Казахстане могут вернуть масочный режим

30 июн. 9:34

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов сообщил о возможном возвращении масочного режима, если количество зараженных коронавирусной инфекцией будет расти.

Политик отметил, что в настоящее время Минздрав РК получил конкретные поручения по усилению вакцинации.

"Критической ситуации пока нет, но маски могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам", - заявил Тугжанов в кулуарах парламента.