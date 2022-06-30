Ингушских должников стали отключать от газа

30 июн. 9:29

Газовые службы Ингушетии отключают от газоснабжения из-за долгов и частных абонентов, и промышленные объекты – без газа уже остались 155 таких объектов, - сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Назрань".

Сумма задолженности республиканских потребителей с начала года достигла 52 млн рублей. Уведомление о предстоящей остановке подачи ресурсов получили 11 тыс абонентов, после чего часть из них полностью погасили долг в 685 тыс рублей, а еще часть решили погашать финансовые обязательства поэтапно, - передает "АиФ-Ставрополье".

Все проблемные вопросы по оплате специалисты компании стараются решить в досудебном порядке, но закон предусматривает право поставщика не только взыскать долги через суд, но и отключить должника от системы газоснабжения, - добавили в "Газпром межрегионгаз Назрань".