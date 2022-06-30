Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения начинает работу в Азербайджане

30 июн. 9:28

В столице Азербайджана сегодня стартует Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, тема конференции - "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире".

В мероприятии примут участие парламентские делегации из более чем 40 стран мира и представители девяти международных парламентских организаций.

В ходе трехдневной конференции предполагается утвердить правила работы Парламентской сети Движения неприсоединения, логотип и флаг организации, принять Бакинскую декларацию, выбрать председателя и его заместителей.

Кроме того, запланированы встречи руководителей делегаций с официальными лицами Азербайджана.

Участники посетят освобожденные от оккупации земли Азербайджана, включая культурную столицу - город Шуша, ознакомятся с ходом ведущихся в регионе работ по строительству и благоустройству.