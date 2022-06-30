В Махачкале стартует Международный экономический благотворительный форум

30 июн. 9:15

Сегодня в столице Дагестана начинает работу Международный экономический благотворительный форум, в нем примут участие более 500 компаний из различных регионов России, - сообщили в пресс-службе группы компании "Бизнес и право".

"Экономический благотворительный форум, участниками которого планируют стать более 500 компаний, будет посвящен современным проблемам в таких сферах деятельности, как логистика, таможенное дело, инвестиции и производство. Все средства, которые мы будем собирать от продажи билетов, от спонсорских пакетов для этого форума, все, что пойдет сверху организационных расходов, пойдет на благотворительные цели", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Программа форума будет сфокусирована на практическом применении логистических и таможенных решений для организаций, чья сфера деятельности связана с экспортом и импортом. Эксперты рассмотрят российские и зарубежные практики работы с антикризисными трансформациями бизнеса, особенности управленческих решений Республики Дагестан, а также оценят перспективы использования эффективных кейсов с учетом региональных факторов.

Для участников форума пройдут презентации антикризисных решений для бизнеса, IT-проектов, а также круглые тематические столы, а его спикерами выступят специалисты Корпорации МСП и Российского экспортного центра.