Токаев предложил отправить казахстанских военных миротворцами в ряд стран

30 июн. 9:14

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение послать военнослужащих страны миротворцами в рамках миссий ООН в ряд стран. Его предложение озвучил министр обороны страны Руслан Жаксылыков.

"Вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в Мали и в миссию временных сил ООН в Ливане", - приводит его слова РИА Новости.

Глава государства пояснил, что последние события, произошедшие в регионе и мире, говорят о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, на часть из них может понадобиться отреагировать военными методами.

В связи с этим, считает Токаев, особую важность приобретает тема дальнейшего укрепления боевой выучки войск и получение ими на практике опыта противодействия современным угрозам, поэтому он расценивает как целесообразное расширение участия ВС Казахстана в миротворческих миссиях ООН согласно главе 7 устава международной организации.

Президент уточнил, что Казахстан может выделить как отдельных военных в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, которые окажутся наиболее востребованными в миссиях ООН - это пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные и подразделения военной полиции.