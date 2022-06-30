Мединский: истории в российских школах будет больше

30 июн. 8:59

Россиянам нужно изучать историю, чтобы предотвратить "непредсказуемости" в настоящем и будущем, - заявил в эксклюзивном интервью для aif.ru глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, говоря о причинах увеличения в школах количества уроков истории.

"В период перестройки наше общество на какое-то время утратило иммунитет к враждебному мифотворчеству и фальсификации истории. Как ни парадоксально, произошло это отчасти из-за высокого уровня образования и общего интереса к истории в обществе. Кончилось это, повторюсь, распадом единой страны", - рассказал Владимир Мединский, передает "АиФ".

С нового учебного года в российских школах к изучению истории будут приступать с первого класса. Также предмет станет обязательным во всех высших учебных заведениях страны, также обсуждается вопрос введения в школах дополнительного курса "Россия - моя история", - сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.