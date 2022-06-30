СМИ: Индия и Китай помешают планам G7 ограничить цены российской нефти

30 июн. 8:43

Индия и КНР могут помешать реализации замысла G7 по ограничению цен на российскую нефть предоставлением своих судов, пишет газета Financial Times.

Таким образом Россия сможет обойти любые меры стран "большой семерки" или Евросоюза, которые, как планируют авторы инициативы, будут предоставлять импортерам свои страховые и транспортные услуги.

"Если российские нефтяные грузы фактически окажутся под запретом для большей части мирового танкерного флота, Индия и Китай, вероятно, захотят продолжить торговлю с предоставлением собственных судов или же Россия сможет использовать свои", - пишет издание, передает РИА Новости.

Напомним, западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний: перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.