В столичном регионе сегодня будет сухо и тепло

30 июн. 8:28

Сегодня в столичном регионе установится комфортная погода – будет сухо и до плюс 26 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В четверг синоптическая карта в столичном регионе по-прежнему будет представлена гребнем похожего скандинавского антициклона, северная тяга которого продолжит удерживать умеренно теплый и комфортный температурный фон, соответствующий по климату середине лета. В Москве переменная облачность, без осадков, плюс 24 - плюс 26 в столице, в Подмосковье - плюс 22 - плюс 27. Ветер северный, его скорость составит 3-8 м/с", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт ст, - добавил синоптик.