СМИ: россиян оставили без смартфонов Honor

30 июн. 8:13

Китайский производитель Honor приостановил официальные поставки смартфонов в Россию, - пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Как утверждают источники издания, импорт устройств прекратился еще в марте. Однако сейчас компания ищет партнеров в странах СНГ, например, в Армении и Грузии, для ввоза гаджетов на российскую территорию с помощью параллельного импорта.

"Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию", - отмечает автор публикации.

Компания Honor уже достигла договоренности по этому вопросу в Узбекистане, при этом китайский производитель не делал официальных заявлений об уходе с российского рынка.