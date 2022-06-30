СМИ: в платежках ЖКХ у россиян может появиться новая строчка

30 июн. 7:44

В Госдуме предложили вынести текущий ремонт в отдельную строку в платежках, а также полностью согласовывать с собственниками все планирующиеся работы, - пишут "Известия".

Также следует создать технологию расчета стоимости для разных видов тарифов по содержанию дома: эконом, комфорт и премиум. Его собственники жилья смогут выбрать самостоятельно, - сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"В первый следует включить только самые необходимые работы по содержанию дома… В комфорт добавить мытье полов, полив клумб, уход за придомовой территорией и так далее. А в премиум - услуги по повышению энергоэффективности дома", - отметила зампред комитета.