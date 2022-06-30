В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

30 июн. 7:27

Вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" сегодня совершил жесткую посадку в Якутии - счастью, обошлось без жертв, однако пострадали 17 человек, двое из них – в крайне тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что накануне вечером вертолет Ми-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда. По данным МЧС РФ, в 15:30 мск от экипажа поступило сообщение о жесткой посадке в Алданском районе, передает ТАСС.

Все люди, находившиеся на борту совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8 в Якутии, перевезены в столицу региона, - сообщили сегодня в региональном управлении МЧС России. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны.

"Перевозка людей с места жесткой посадки вертолета в Якутии завершена. Все находятся в городе Якутске", - говорится в распространенном сообщении.

По уточненным данным Минздрава Якутии, 17 пострадавших доставлены в республиканскую больницу № 2 в Якутске. Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, у остальных - тяжелой и средней степени тяжести.

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".