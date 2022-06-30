"Роскосмос" начал отбор белорусских космонавтов для полета на МКС

30 июн. 7:14

"Роскосмос" начал отбор среди белорусских претендентов на полет на Международную космическую станцию (МКС), он завершится не раньше начала осени, - заявил гендиректор компании Дмитрий Рогозин.

"Отбор начинается, займет месяца два, не меньше … минимум до конца лета", - рассказал Рогозин, уточнив, что претенденты прибывают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии, передает РИА Новости.

Также президент Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков направил в "Роскосмос" письмо с предложением конкретных тем для экспериментов на борту МКС, эти данные будут приниматься во внимание при отборе.

"Если мы сочтем, что какой-то эксперимент с точки зрения даже нашей научной программы на МКС является своевременным и приоритетным, то мы выскажем свои рекомендации Центру подготовки космонавтов, чтобы они учли при отборе", - пояснил гендиректор "Роскосмоса".

Напомним, 14 июня Национальная академия наук Беларуси направила список из 29 кандидатов для полета на МКС. Полет планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле "Союз МС".