СМИ: глава Shell раскритиковал потолок цен для нефти из России

30 июн. 6:59

Глава Shell Бен ван Берден скептически относится к предложению лидеров G7 ввести потолок цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

"Вы уже можете видеть все изъяны предложения", - приводит агентство слова главы компании, который поясняет: система будет функционировать, только если к ней присоединится широкий круг стран, который не ограничится Европой и США. В противном случае, считает глава Shell, российская сырая нефть будет направлена в те государства, которых устраивают связи с Москвой, - передает РИА Новости.

Что касается газа, в Европу будет поступать больше объемов СПГ, но дополнительные поставки не восполнят потери, вызванные отказом от российских энергоресурсов. Ситуация с нефтью не намного лучше: у ОПЕК меньше свободных мощностей, чем предполагалось, - добавил глава Shell.