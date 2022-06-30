Власти Германии будут защищать россиян от дискриминации

30 июн. 6:43

В Германии создана некоммерческая организация по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии, которая займется проблемой дискриминации русских, им намерены оказывать юридическую помощь, - сообщил соучредитель новой НКО депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" по российским немцам Евгений Шмидт.

"На заседании фракции меня избрали уполномоченным по работе с российскими немцами. А спустя пару дней после назначения было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую, а при необходимости доводила бы дела до суда с привлечением своих адвокатов", - рассказал Шмидт, передает РИА Новости.

Он стал заместителем главы этой НКО, пообещав на этом посту держать связь с российской общественностью, отвечать за медийную работу и работу с российскими немцами. Также Шмидт будет держать связь с бундестагом. Главой новой НКО стал бывший депутат бундестага от партии АдГ Ульрих Ойме.

Организация уже получает обращения от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения.