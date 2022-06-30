Путин: Запад готовился к действиям против России с 2014 года

30 июн. 6:27

Для России не было неожиданностью то, что Запад готовился к активным действия против нее с 2014 года, - заявил президент страны Владимир Путин.

"Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов", - сказал он, передает РИА Новости.

США давно объявили Россию внешним врагом, перед приписываемой угрозой со стороны которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. Иран "не очень подходил к этому, Россия подходит лучше, мы дали такой шанс объединить вокруг себя всех союзников", - подчеркнул российский лидер.

"Ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно о том, что блок НАТО - это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны. Нам все время на это отвечали, что НАТО изменилась, что это теперь скорее всего политический союз. Но все искали повода и возможности придать им новый импульс именно как военной организации. Ну вот, пожалуйста, они это делают", - сказал Путин.

Говоря об Украине, президент России заметил, что "с какого-то момента о чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли".

"Но призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров - это подтверждает только наши предположения о том, что Украина, благо украинского народа - это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. То есть руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а… свои имперские амбиции, вот и все", - сказал Путин.