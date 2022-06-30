Запад заблокировал в ООН российское заявление по Дамаску

30 июн. 6:13

Запад заблокировал подготовленное Россией заявление Совета безопасности ООН с осуждением недавнего авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска, - заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

"Сожалеем, что из-за политизированной и предвзятой позиции западных делегаций подготовленный нами проект заявления СБ для прессы был заблокирован. Вновь и вновь убеждаемся, насколько ваши политизированные подходы отражаются на ваших принципах", - сказал Полянский на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

Министерство обороны Сирии 10 июня заявило, что Израиль выпустил ракеты в направлении ряда объектов к югу от Дамаска. Средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель. После этого прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы и вылеты из него были приостановлены.

Позже сирийские власти сообщили, что атака израильских ВВС вывела из строя взлетно-посадочную полосу аэропорта Дамаска и освещение, а также повредили здание одного из терминалов.