Эрдоган и Джонсон обсудили НАТО и вывоз зерна из Украины

30 июн. 5:25

Вечером 29 июня на полях саммита НАТО в Мадриде состоялась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера.

"Премьер-министр приветствовал лидерство президента Эрдогана в вопросе вывоза зерна из Украины", - сказано в заявлении.

В ходе беседы Джонсон также положительно оценил подписанное Швецией, Финляндией и Турцией соглашение, открывшее путь для вступления в НАТО двух скандинавских стран.

Джонсон и Эрдоган также поговорили об углублении отношений Лондона и Анкары, первую очередь в области технологий и энергетики. Помимо этого, лидеры обеих стран согласились рассмотреть меры по дальнейшему повышению деловой мобильности между Великобританией и Турцией, что поможет создать рабочие места и ускорить экономический рост обеих стран, передает агентство Anadolu.

Напомним, вечером 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. По итогам встречи представители трех стран подписали меморандум, позволяющий Швеции и Финляндии войти в НАТО. Документ учитывает требования Анкары в сфере безопасности, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом.