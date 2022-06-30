Дзагоев может стать игроком "Алании"

30 июн. 3:30

Владикавказский футбольный клуб "Алания" намерен подписать контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. Об этом сообщил вице-президент клуба Данил Гуриев.

"С Дзагоевым сейчас переговоры идут. Ждем ответа от Алана", - цитирует его Sports.ru

По словам Гуриева, все должно решиться в ближайшие несколько недель. При этом он выразил надежду на то, что 32-летний хавбек решится поменять одну лигу на другую ради команды из родного города.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 "Алания" заняла шестое место в турнирной таблице ФНЛ. В конце мая клуб объявил об уходе главного тренера Спартака Гогниева. Новым наставником команды стал бывший тренер "Ростова" Заур Тедеев.