Автобусы в Нур-Султане получат выделенную полосу на проспекте Женис

30 июн. 1:33

BusLane - выделенка для общественного транспорта - вводится по проспекту Женис в Нур-Султане со 2 июля.

На отрезке улица Есенберлина - проспект Богенбай внедряется 7-полосное движение с преимуществом для движения общественного транспорта, карет скорой помощи, спецслужб и пожарной техники, информирует City Transportation Systems.

Появление BusLane на данном участке позволит уменьшить время ожидания пассажиров в часы пик на остановках до 18%.

Кроме того, ширина полос движения увеличится, появятся специальные участки для разворота транспорта на регулируемых пешеходных переходах. Дорожные рабочие уже наносят свежую разметку.