В Дагестане обеспечат жильем 396 детей-сирот

29 июн. 23:58

Власти Дагестана предусмотрели в 2022 году более 770 млн рублей на закупку жилья детям-сиротам.

"В текущем году по плану должны обеспечить жильем 396 детей. Часть средств на эти цели предоставляет федеральный центр – 122,8 млн рублей. В республиканском бюджете предусмотрели 650,4 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба республики.

Уточняется, что в настоящее время в Дагестане насчитывается около 3 950 детей в возрасте от 14 лет и старше, которые в силу различных обстоятельств остались без попечения родителей.