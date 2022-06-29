Баку примет фестиваль гурама

29 июн. 23:16

В столице Азербайджана на нескольких площадках с 7 июля по 7 августа будет проходить Национальный фестиваль искусства гурама, в рамках которого его гостям покажут образцы народного рукоделия из музейных фондов страны.

Гурама - это вид рукоделия, где по принципу мозаики из кусочков ткани сшивается цельное изделие. Издревле пользуется большой популярностью в Азербайджане. Было очень распространено до начала ХХ века, - передает Sputnik Азербайджан.

Также в рамках фестиваля запланированы мастер-классы по созданию гурамы и поэтический и музыкальный вечера, посвященные этому искусству.

Полтора года назад в Азербайджане началось возрождение искусства "гурама", с привлечением жительниц абшеронского поселка Гала. В будущем планируется реализация полученной продукции под специальной торговой маркой.

Напомним, фестиваль организован Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", исполнительной властью города Баку, а также министерствами культуры и образования Азербайджана.