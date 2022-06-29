Медаль имени Расула Гамзатова учредят в Дагестане

29 июн. 22:53

В Дагестане могут учредить медаль имени Расула Гамзатова, сообщили на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия со дня рождения поэта, которое провел в Хунзахском районе Сергей Меликов.

Награду будут вручать за особые заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы. При этом эскиз медали уже разработан.

Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летнего юбилея народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В план включено 71 мероприятие, в том числе культурно-массовые, выставки, фестивали, и по развитию инфраструктуры.