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Япония запустит ядерные реакторы, чтобы пережить рекордную жару

The Independent
Япония запустит ядерные реакторы, чтобы пережить рекордную жару

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, ядерные реакторы будут использоваться для удовлетворения спроса на электричество, растущего в связи с невиданной за последние 150 лет жарой. 

The Independent пишет, что японское правительство призвало предприятия и домохозяйства Токио снизить потребление электроэнергии. 37-миллионное население столицы страдает от растущей температуры, которая, как ожидается, достигнет 40 С° в ближайшие дни. В этом году июнь оказался самым жарким с начала ведения записей в 1875 году. Метеорологическая служба страны прогнозирует, что температура не упадет ниже 30 С° до 5 июля. 

Из-за жары потребление электричества выросло, хотя людей и убеждают выключать свет на три часа днем и снизить использование кондиционеров из-за усиливающегося дефицита электроэнергии. Как сообщает South China Morning Post, премьер-министр Фумио Кисида заявил, что четыре ядерных реактора, которым уже было выдано разрешение на возобновление работы, будут введены в эксплуатацию на фоне энергетического кризиса. Правительство настаивало на запуске ядерных реакторов, которые соответствуют обновленным стандартам безопасности. 

Премьер добавил, что две электростанции, работающие на ископаемом топливе, будут перезапущены в ближайшие недели после обновлений и плановых проверок. По его словам, правительство ”задействует все имеющиеся ресурсы для обеспечения людей электроэнергией этим летом”. 

Объемы энергоснабжения в Японии снизились после того, как страна перестала использовать ядерные реакторы в связи с катастрофой на Фукусиме в 2011 году. Страна также столкнулась с потенциальной угрозой дефицита ископаемого топлива из-за закрытия старых угольных заводов и снижения импорта, спровоцированного санкциями, введенными против России после начала спецоперации на Украине. 

”Прошу вас, экономьте электроэнергию, насколько это возможно, выключайте свет, если он вам не нужен”, - призвал население страны министр экономики, торговли и промышленности, напомнив о необходимости ”разумно” использовать кондиционеры для предотвращения тепловых ударов.

Граждане, проживающие в регионе, который обслуживает компания Tokyo Electric Power, были призваны экономить электроэнергию в послеобеденное время, особенно с 16:00 до 17:00 - в часы пиковых нагрузок. По данным управления контроля за электросетями страны, коэффициент резерва Токио, который измеряет объем свободных мощностей, упадет ниже трехпроцентного уровня, что считается минимумом для стабильной работы сети. 

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