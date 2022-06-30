Мир опасается стагфляции в стиле 1970-х

”Стагфляция” - пугающий термин, описывающий неприятную комбинацию экономической стагнации и инфляции. В последний раз мир переживал подобное явление в начале 1970-х, когда ближневосточные страны-экспортеры нефти прекратили поставки в США и другие государства, поддерживающие Израиль. ”Шок предложения” привел к четырехкратному росту стоимости нефти и большинства других товаров, затормозив экономическую активность по всему миру, пишет The Conversation.

Казалось, стагфляция - давно пройденный этап, но сейчас риск ее повторения вполне реален. ”Возможно, мы приближаемся к точке невозврата. Мир может охватить инфляционная психология, которая останется надолго”, - заявил Банк международных расчетов (БМР) в своем последнем ежегодном экономическом отчете. Под ”инфляционной психологией” подразумевается ожидание более высоких цен, которое приводит к тому, что потребители склонны тратить сейчас, а не потом, поскольку уверены, что стоимость товаров увеличится. В результате спрос растет, подталкивая цены вверх. Таким образом, ожидание инфляции становится причиной инфляции. Угроза стагфляции исходит от инфляционного цикла, который настолько закрепился, что попытки с ним справиться посредством повышения ключевых ставок подталкивают экономики к рецессии.

Что подпитывает инфляцию

Помимо собственных экспертов, БМР привлек аналитиков из банков-членов форума, в том числе ФРС, Европейского центрального банка, Банка Англии и Резервного банка Австралии. В отчете отмечается, что эксперты, как и большинство аналитиков, составляющих прогнозы, удивлены стремительным ростом инфляции. Среди причин глобального феномена в отчете отмечается комбинация неожиданно сильного экономического восстановления после локдаунов пандемии COVID-19, устойчивое усиление спроса на товары, а также проблемы с поставками, усугубленные переходом от принципа ”точно в срок” к принципу ”на всякий случай”.

Свою роль сыграла и российская спецоперация на Украине. Последствия конфликта в виде роста цен на нефть, газ, продукты питания, удобрения и другие товары ”носят стагфляционный характер”. Поскольку сырье - ключевой компонент производства, увеличение расходов на него ограничивает выпуск продукции. Рост стоимости сырья спровоцировал инфляцию по всему миру, усиливая сдвиг, который намечался задолго до начала спецоперации.

Единственный позитивный прогноз от БМР состоит в том, что в нынешний всплеск цен будет менее болезненными, чем шок от нефтяного предложения в 1970-х. Последствия нефтяного шока были сильнее, поскольку экономики в 1970-х были более энергоемкими. Кроме того, в настоящее время гораздо больше усилий прилагается для сдерживания инфляции: большинство центральных банков четко указали инфляционную цель (2% в Европе и США, 2-3% в Австралии).

Однако нынешняя ситуация крайне сложная, говорится в отчете, поскольку рост цен на продовольствие и энергию благоприятствует распространению инфляционной психологии. Продукты питания покупаются регулярно, поэтому колебания цен заметны. То же самое касается и цен на топлива, которые видны издалека на дорожных информационных табло.

Во многих экономиках также существует риск возникновения спирали зарплата/цены, при которой более высокие цены провоцируют требования о повышении зарплаты, которую работодатели затем компенсируют повышением цен.

Центральные банки оказались, по словам управляющего Резервным банком Австралии, на ”узкой дорожке”. Чтобы осуществить ”мягкую посадку” необходимо поднимать ключевую ставку достаточно для снижения инфляции, но не слишком, чтобы не спровоцировать рецессию.

Как избежать ”жесткой посадки”?

БМР приводит анализ циклов денежно-кредитных ужесточений в виде повышения ключевых ставок не менее трех кварталов подряд в 35 странах в период 1985-2018 гг. Мягкой посадки удалось добиться только в половине случаев. Главная причина жесткой посадки - масштаб финансовой уязвимости, в частности, долга. В экономиках с жесткой посадкой наблюдался почти двукратный рост кредита к ВВП по сравнению с периодом до повышения ключевой ставки. Этот фактор вызывает опасения БМР и в нынешних условиях. Эксперты отмечают, что ”в отличие от прошлого раза, сегодня стагфляция может возникнуть на фоне более серьезной финансовой нестабильности, в том числе из-за завышенных цен на активы и высокие уровни задолженности, которые усиливают замедление экономик”.

Кроме того, замедление производительности труда в Китае лишает глобальный экономический рост стимула и ослабляет сопротивляемость инфляции. Но главный урок из 1970-х заключается в том, что долгосрочные последствия бездействия перевешивают краткосрочные проблемы, связанные с попытками взять инфляцию под контроль. Это означает, что правительствам стоит ограничить субсидирование и снижение налогов, чтобы помочь людям справиться с ростом стоимости жизни. Экспансионистская денежно-кредитная политика только усугубит ситуацию. Поддержка должна предоставляться только тем, кто остро в ней нуждается.

Также существует необходимость в переустройстве структуры денежно-кредитных и фискальных резервов для сопротивления будущим шокам. Для этого ключевые ставки должны быть подняты выше инфляционных целей, а правительственные бюджеты - возвращены или приближены к профициту.