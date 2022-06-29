Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Ашхабаде (ВИДЕО)

29 июн. 22:20

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу "на полях" саммита прикаспийских стран в Ашхабаде. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"[Наши отношения] находятся в очень хорошем состоянии. Все, о чем мы договаривались, исполняется. Товарооборот растет. В прошлом году он вырос на 16 с лишним процентов, за первые три месяца текущего года по нашей статистике - где-то 5,5% рост, то есть продолжается уверенный рост", - поведал российский лидер.

"Политические контакты. Совсем недавно был наш министр иностранных дел, спасибо, что нашли время его принять. Готовятся визиты нашего председателя правительства и председателя Государственной Думы", - отметил Владимир Путин.

"Но самое главное - это реализация наших планов, точнее нашего совместного плана [российско-азербайджанского сотрудничества] до 2024 года. Все у нас двигается. Конечно, есть вопросы региональной безопасности, в том числе и прежде всего связанные с карабахским урегулированием. Мы с Вами об этом говорили, и сейчас будет возможность еще поговорить на эту тему", - сказал глава государства.

"Хотел бы особо поблагодарить Вас за те идеи, которые Вы сформулировали в ходе нашего неформального общения, неформального обеда. Он был деловым в самом высоком смысле этого слова, коллеги высказали много интересных предложений по развитию регионального сотрудничества", - заявил он.

"Поэтому в любом случае наша встреча уже пошла на пользу, и двусторонние отношения получат дополнительный импульс от нашей двусторонней беседы сейчас", - отметил российский лидер.

Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина, выразил радость в связи со встречей. "Встретиться с Вами всегда очень важно для наших отношений, и уверен, что эта встреча также будет способствовать развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами", - отметил он.

"Вы отметили очень важный момент для двустороннего сотрудничества – и в рамках "каспийской пятерки", и в рамках двустороннего формата: с удовлетворением отмечаем рост товарооборота, развитие отношений в плане промышленной кооперации, отношений в транспортной сфере, в энергетической сфере", - перечислил президент Азербайджана.

Он обратил внимание и на "возможность поговорить о ситуации в рамках региональной проблематики и урегулирования региональных конфликтов".

Глава государства выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Баку и в дальнейшем будут успешно развиваться. "Как Вы отметили, недавно был визит представителя Российской Федерации высокого уровня в Азербайджан – министра иностранных дел. Мы уверены, что отношения между Россией и Азербайджаном будут успешно развиваться на благо наших стран и народов. Еще раз спасибо за встречу", - сказал Ильхам Алиев.

Telegram-канала Кремля показал видеокадры со встречи президентов.