Путин - Раиси: отношения Москвы и Тегерана носят глубокий, стратегический характер

29 июн. 22:11

Отношения России и Ирана носят глубокий и стратегический характер, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси "на полях" Саммита прикаспийских государств в Ашхабаде.

Российский лидер напомнил, что в 2021 году российско-иранский товарооборот вырос на 81%, а за первые месяцы нынешнего года - еще на 31%.

"Наши отношения носят, действительно, глубокий, стратегический характер. Мы в постоянном контакте по вопросам политического взаимодействия, вопросам безопасности, работаем в таких горячих точках, как Сирия", - цитирует президента России сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что ему и Раиси "есть о чем поговорить", так что он "очень рад" такой возможности.

Президент Ирана также выразил радость в связи с проведенной встречей. "После нашей встречи в Москве мы договорились о некоторых вещах, и я хочу сказать, что то, о чем мы вместе договорились, сейчас реализовывается, отслеживается, и это очень хороший момент", - сказал он.

"Мы обменялись делегациями, приезжали от нас к вам в Москву наши друзья, наши коллеги в Москву приезжали, высокопоставленные ответственные российские лица по Вашему поручению приезжали в Иран, отслеживали ход реализации наших договоренностей, к которым мы пришли по энергетике, по продовольствию. Во всяком случае те договоренности, к которым мы пришли, они реализовываются – это очень хороший момент, ясный. И это говорит о том, что воля наших двух государств направлена на развитие торгово-экономических отношений между нашими двумя странами", - подчеркнул Раиси.

Он обратил внимание на то, что ничто не смогло остановить развитие российско-иранских торгово-экономических связей, и ничто не сможет остановить их в будущем. "Наша воля заключается в том, что мы будем развивать наши двусторонние связи. Это как раз очень ясный месседж нашим ответственным лицам относительно того, что то решение, которое нами было принято в Москве, оно, конечно, будет переведено в практическую плоскость", - заявил президент Ирана.

"Наш опыт сотрудничества в Сирии и на других направлениях как раз показывает, что мы можем предпринять вперед шаги, которые принесут пользу нашим двум странам, нашим народам, а также и региону в целом. Наш взгляд на Российскую Федерацию – стратегический, и я считаю, что этот стратегический взгляд в различных направлениях надо продвигать вперед", - пояснил Раиси.

По его словам, в Тегеране существует абсолютная воля по поводу того, что договоренности, достигнутые по развитию экономики, торговли и в других областях – аэрокосмоса, науки, технологий, получили дальнейшее развитие и обязательную реализацию.

"Одна из сфер, по которой мы можем сотрудничать, – это, конечно, сфера, касающаяся Каспийского моря. Мы можем сотрудничать на Каспии по транспорту, по транзиту, а также и по другим вопросам, касающимся Каспийского моря – я имею в виду рыболовство, туризм и во всех других, различных направлениях, которые в целом касаются Каспия. Мы по этим вопросам можем прийти к договоренностям и привести их в практическую плоскость. Это как раз поможет и сохранению Каспийского моря, а также и рациональному его использованию", - заявил иранский президент.

"Я Вам очень признателен за Ваш добрый подход и за Ваш добрый привет, который Вы передали верховному лидеру Исламской Республики Иран. Я обязательно передам Ваше добродушие", - заверил Раиси.