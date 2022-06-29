В краевом музее Краснодара стартует выставка работ Николая Рериха

29 июн. 21:59

Уже 1 июля в краевом художественном музее имени Ф.А.Коваленко в Краснодаре откроется выставка работ Николая Рериха из фондов Государственного Русского музея, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Посетители смогут увидеть произведения раннего, "российского" периода художника: "Дозор", "Тени", "Змиевна", "индийского" периода: "Ковер-самолет", "Голубые горы. Гималаи", "Тибет" и многие другие, - передает "АиФ-Юг".

Дополнят выставку эскизы к балету "Весна священная", драме "Пер Гюнт" и эскизы декораций для постановки половецких плясок из оперы А.П.Бородина "Князь Игорь".

Во время выставки будут проходить просветительские мероприятия, экскурсии и мастер-классы, а продлится она по 18 сентября.