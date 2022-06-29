Туристической столицей исламского мира станет Хива

29 июн. 21:53

В 2024 году город Хива в Узбекистане станет туристической столицей исламского мира. Решение принято в рамках XI сессии Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку, пишет Podrobno.uz.

Соперниками Хивы за это звание были Абу-Даби (ОАЭ), Шанлиурфа (Турция), Душанбе (Таджикистан) и Лагос (Нигерия).

"В рамках года столицы туризма исламского мира в Хиве будет проведено заседание министров туризма и руководителей туристических администраций 57 стран-членов ОИС, научные конференции, практические семинары, фотовыставки, арт-экспозиции, раскрывающие потенциал паломнического туризма в Узбекистан", – сообщил заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Эксперты выбрали Хиву за работу по восстановлению исторического облика города, реставрационные и консервационные работы, демонтаж электрических столбов и улучшение инфраструктуры, создание условий для большего потока туристов, в том числе строительство комфортных мест размещения.