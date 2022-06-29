Улицы Байдена и Джонсона появятся в родном городе Зеленского

29 июн. 21:25

Связанные с Россией улицы переименуют в Кривом Роге в честь Бориса Джонсона Джо Байдена, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на замглавы города Сергея Милютина, пишет РБК.

Также в городе планируется назвать улицы в честь сенатора США украинского происхождения Виктории Спартц и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как передает "Страна.ua", именем главы правительства Великобритании хотят назвать улицу летчика Водопьянова.

Помимо этого, улица Пушкина может быть переименована в честь американского лидера Джо Байдена, а улица Армавирскую - в честь покойного сенатора Джона Маккейна.

Стоит добавить, что Кривой Рог является родным городом президента Украины Владимира Зеленского.