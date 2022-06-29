Три дня стали нерабочими в Чечне для празднования Курбан-Байрама

29 июн. 21:46

В Чечне объявлены нерабочими 9, 10 и 11 июля - в эти дни жители республики будут праздновать Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Соответствующий указ главы региона Рамзана Кадырова опубликован на сайте главы и правительства ЧР.

"Объявить 9, 10 и 11 июля нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики", - цитирует документ ТАСС.

Решение было принято на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни и согласно федеральному закону "О свободе совести и о религиозных объединениях".