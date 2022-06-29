Эрдоган встретился с Байденом в Мадриде

29 июн. 21:01

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился на полях саммита НАТО в Мадриде с американским коллегой Джо Байденом.

Как сообщает "Анадолу", Эрдоган заявил, что Анкара работает над решением проблемы "зернового коридора" посредством сбалансированной политики. Глава государства выразил надежду, что результат в этом направлении будет положительным.

В свою очередь Байден выразил благодарность турецкому лидеру за его усилия по обеспечению вывоза украинского зерна, а также поддержку заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.