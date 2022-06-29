Россия и Абхазия договорились взаимно признавать решения судов по экономическим делам

29 июн. 21:17

Глава Минюста Абхазии Анри Барциц и министр юстиции РФ Константин Чуйченко заключили соглашение о признании судебных и арбитражных решений по ряду дел, такое сообщение распространила пресс-служба Минюста республики.

Церемония прошла на Х Петербургском международном юридическом форуме.

"Министр юстиции Абхазии Анри Барциц и министр юстиции России Константин Чуйченко подписали соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам", - цитирует сообщение РИА Новости.