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Россия и Абхазия договорились взаимно признавать решения судов по экономическим делам

Россия и Абхазия договорились взаимно признавать решения судов по экономическим делам

Глава Минюста Абхазии Анри Барциц и министр юстиции РФ Константин Чуйченко заключили соглашение о признании судебных и арбитражных решений по ряду дел, такое сообщение распространила пресс-служба Минюста республики.

Церемония прошла на Х Петербургском международном юридическом форуме.

"Министр юстиции Абхазии Анри Барциц и министр юстиции России Константин Чуйченко подписали соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам", - цитирует сообщение РИА Новости.

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