Власти Египта выдали Росатому лицензию на строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"

29 июн. 20:56

В Египте получена лицензия на строительство первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа", такое сообщение распространило Управление по атомным станциям страны.

Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что компания рассчитывает на получение в текущем году одной-двух лицензий на возведение АЭС в Египте, передает "Интерфакс".

Египетское Управление по ядерному и радиологическому регулированию (ENRRA) намеревалось во второй половине нынешнего года выдать лицензию на строительство энергоблоков NN1-2 АЭС "Эль-Дабаа". Заявку на лицензии на третий и четвертый энергоблоки этой станции "Росатом" направил в начале января.