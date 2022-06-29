В НАТО заявили, что готовились к противостоянию с Россией с 2014 года

29 июн. 20:52

НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону", - сказал он, пишет ТАСС.

Напомним, лидеры государств-членов НАТО приняли в рамках саммита альянса в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой Россия признается главной угрозой безопасности.