G7 потратит $600 млрд на противодействие китайской инициативе

В воскресенье самые состоятельные демократии в мире объявили о глобальной инфраструктурой инициативе стоимостью $600 млрд в противовес китайскому стремлению расширить политическое и торговое влияние посредством масштабных инвестиций в развивающиеся экономики, пишет Politico.

Американский президент Джо Байден присоединился к другим лидерам G7, объявившим о ”контрударе” по КНР на саммите в немецких Альпах. Он заявил, что ”весь мир переживает поворотный момент в истории”, добавив, что выбор, который развивающиеся страны делают сегодня, убережет их от будущих потрясений в связи с климатическими изменениями и пандемиями, а также подготовит к цифровой эпохе. В ближайшие пять лет США намерены вложить $200 млрд в программу в виде федерального финансирования и инвестиций в частный сектор. Эти средства дополнят $300 млрд, ранее обещанные ЕС. Вместе с вложениями других членов Большой семерки стоимость схемы составит $600 млрд.

Байден ни разу не произнес ”Китай”, но было очевидно, кого он имел в виду, говоря о сопернике с другого конца света в гонке за глобальное влияние. Байден заявил, что ”демократии делают всё возможное”, чтобы одержать триумф над диктатурами. ”Мы предлагаем лучшие варианты для народов по всему миру”, - сказал американский лидер.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, цель проекта - создать ”позитивный и мощный инвестиционный импульс по всему миру и показать партнёрам в развивающихся странах, что у них есть выбор”.

Инфраструктурный план был предложен еще год назад, на прошлом саммите Большой семерки в Великобритании, но мало что было сделано для его осуществления, и в итоге программа была переименована. В 2021 году по инициативе Байдена она получила название ”Создадим лучший мир”, однако на фоне внутриполитических проблем в Америке проект получил новое имя: ”Партнерство по созданию глобальной инфраструктуры”. Он охватывает также собственные программы США и Великобритании.

Цель проекта - создать конкуренцию китайской инициативе ”Один пояс - один путь”, за счет которой Пекин укрепляет связи с развивающимся миром, в частности с Азией и Африкой, предлагая финансирование масштабных проектов, в том числе строительства автомобильных и железных дорог, а также портов. Американские чиновники неоднократно заявляли, что страны, сотрудничающие с Китаем, попадают в долговую яму. Западный план призван стать альтернативой китайскому проекту.

Но большая часть финансирования не соответствует масштабным целям, хотя Белый дом заявил о некоторых первых проектах, в том числе по солнечной энергетике в Анголе, производству вакцин в Сенегале, созданию модульного реактора в Румынии, а также прокладке 1600-километрового подводного телекоммуникационного кабеля, который соединит Сингапур с Францией через Египет и Африканский Рог.

Партнерство также обеспечит страны G7 возможностью совместного использования ресурсов с целью предложения развивающимся экономикам финансовой помощи для завершения работы их угольных электростанций. Так называемое Партнерство переходной энергетики было уже развернуто в Южной Африке и на данный момент обсуждается в Индии, Индонезии, Вьетнаме и Сенегале. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин инвестирует в Африку € 300 млн.

Инфляция нанесла удар по глобальному инфраструктурному плану как и по его двухпартийной внутренний версии, которую Байден утвердил в конце прошлого года: проекты стали более дорогими, чем планировалось изначально. Также ”Партнерство по созданию глобальной инфраструктуры” пострадало в связи с событиями на Украине.

Изначальный план Байден предусматривал масштабные климатические инициативы, которые отошли на второй план из-за попыток справиться с кризисом цен на топливо, спровоцированных ситуацией на Украине. На саммите G7 в Германии страны должны были подтвердить свою приверженность ”борьбе с климатическими изменениями”, но участников больше интересовало решение проблемы высоких цен на нефть и газ, чем немедленное сокращение выбросов.

Многие государства отказываются от плана прекратить использование угольных электростанций и активно ищут нефть. К радости добывающих компаний, они готовы тратить миллиарды на строительство терминалов для СПГ. Накануне саммита G7 Италия и Германия обсуждали возможность возвращения краткосрочных инвестиций в газ.

”На нашу работу по созданию глобальной инфраструктуры влияет текущая геополитическая ситуация, - сказал Шольц. - Мы думали над тем, как наши инвестиции по всему миру в климатическую нейтральность и низкоуглеродную энергетику, в том числе и газ, помогут нам временно дать ответ российскому использованию энергии”.