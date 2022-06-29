Путин побеседовал с президентом Ирана

29 июн. 20:46

Президент России Владимир Путин провел беседу с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Напомним, главы двух государств приняли участие в VI Каспийском саммите, который проходит в Ашхабаде, сообщает ТАСС.

Лидеры стран находятся в постоянном контакте, в том числе созваниваясь по телефону, а также выступая на многосторонних встречах. Так, ранее Путин и Раиси приняли участие в проходившем по видеосвязи саммите "БРИКС плюс".

В январе этого года Раиси прибыл с визитом Москву. На повестке дня тогда была, в частности, ситуация с пандемией, прогресс в выполнении сделки по иранской ядерной программе, обстановка в Афганистане и борьба с терроризмом.