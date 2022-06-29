Ильхам Алиев провел встречу с Эбрахимом Раиси

29 июн. 20:33

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Ирана Эбрахимом Раиси прошла сегодня в Ашхабаде "на полях" VI Саммита каспийских государств.

Ильхам Алиев напомнил о прошлой встрече, которая также прошла в Туркменистане: по его словам, после той встречи отношения Баку и Тегерана получили прекрасный импульс, и двусторонние связи стали развиваться еще более высокими темпами.

"Были организованы взаимные визиты членов правительств. Есть хороший прогресс по ряду вопросов, в частности, в области транспорта, энергетики и в других сферах. Поэтому уверен, что и после сегодняшней встречи развитию наших связей будет придан очередной импульс, и будет обеспечено совместное будущее наших братских народов. Общая история двух народов - прекрасная основа для наших отношений", - сказал глава государства.

Эбрахим Раиси обратил внимание на важность регулярных встреч глав государств прикаспийских стран. "Конечно, у нас есть такие планы, как визит Вашего превосходительства в Тегеран и мой визит в Баку. Однако использование нами таких платформ для проведения встреч тоже способствует развитию наших отношений", - отметил он.

В то же время, уточнил президент ИРИ, потенциал двусторонних отношений выше того, что используется сейчас. "Считаю, что мы не смогли задействовать полностью значительный потенциал в наших отношениях. Полагаю, что политические, экономические отношения, торговые, культурные связи между двумя странами могут получить большее развитие, чем сейчас", - указал Раиси.