Армения возвращается к разработке погрязшего в скандалах золоторудного месторождения?

Армения, похоже, готовится к возобновлению проекта разработки скандального Амулсарского золоторудного месторождения, пишет Eurasianet. Изменения в кодекс о недрах вступили в силу 18 июня. Среди прочего, компаниям теперь позволяется вести добычу в соответствии с оценкой воздействия на окружающую среду, сделанной более года назад, если задержка была вызвана в том числе "гражданским неповиновением".

Разработка Амулсарского месторождения была приостановлена в 2018 году из-за массовых акций протеста экоактивистов в связи с потенциальным ущербом окружающей среде. С тех пор проект получал то красный, то зеленый свет, поскольку правительство оказалось не в состоянии найти баланс между потребностью в инвестициях и серьезными экологическими последствиями, которыми угрожала разработка месторождения. Сыграло роль в реализации проекта и сопротивление гражданского общества.

Правительство Армении пока не сообщило официально о возобновлении проекта по добыче полезных ископаемых, но экоактивисты считают, что на это указывают некоторые признаки. После того, как в начале этого года парламент принял закон о принятии поправок в кодекс о недрах, экологическое сообщество Армении обратилась к правительству с просьбой не принимать его. "Данная законодательная поправка является, по сути, ограничением конституционного права на проведение публичных собраний, митингов, шествий, демонстраций, а также права на участие в принятии решений, - говорится в письме от 10 февраля. - Очевидно, что изменение законодательства в первую очередь связано с проектом разработки Амулсарского золоторудного месторождения".

Экоактивисты обратились к президенту Ваагну Хачатуряну с просьбой не подписывать закон, но 18 июня он это сделал, заявив, что эксперты, с которыми консультировался его аппарат, подтвердили, что в законопроекте не было зафиксировано противоречащих Конституции Армении статей.

Компания Lydian International, обладающая лицензией на разработку Амулсарского месторождения, заявляет, что в проект вложено уже $300 млн, а за 11 лет эксплуатации сумма налоговых поступлений в бюджет Армении от эксплуатации месторождения составит $488 млн - 1,4% от ВВП страны. Но многие эксперты и экологи считают, что процесс добычи полезных ископаемых на месторождении, расположенном недалеко от курорта Джермук, нанесет вред местной экологии и даже может навредить озеру Севан, крупнейшему источнику пресной воды в Армении.

Будучи оппозиционным политиком, Никол Пашинян также выступил против проекта, контракт на разработку которого был подписан в 2007 году. Когда Пашинян стал премьер-министром в результате "бархатной революции" 2018 года, активисты, воодушевленные приходом к власти того, кого они считали союзником, собрались для новой волны протестов против разработки месторождения. В августе 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против компании Lydian Armenia, обвинив ее в нанесении ущерба окружающей среде несанкционированными работами.

Правительство заказало новую экспертизу, утверждая, что первоначальные оценки воздействия на окружающую среду были предвзяты из-за связей проводивших экспертизу экспертов с Lydian Armenia. Когда в августе 2019 года был выпущен новый отчет, он в значительной степени подтвердил предыдущие оценки, хотя и выявил некоторые дополнительные риски.

Первоначально Пашинян говорил, что новый отчет был положительным, и можно возобновить проект, но негативная реакция общественности вынудила правительство пообещать, что будет проведена еще одна оценка воздействия на окружающую среду.

В ответ компания Lydian пригрозила подать в суд с требованием компенсации в размере до $2 млрд, если правительство выйдет из проекта. В августе 2020 года начались столкновения между полицией и протестующими, но спустя месяц началась война с Азербайджаном, и этот вопрос в значительной степени ушел с повестки.

Уголовное дело было прекращено в декабре 2021 года. Никакой новой оценки воздействия на окружающую среду так и не проводилось, а принятие поправок в закон означает, что разработка Амулсарского месторождения может начаться в соответствии с последней оценкой воздействия на окружающую среду.

Источники в правительстве сообщили Eurasianet.org, что вероятность возобновления работы месторождения значительно возросла в связи с экономическими потребностями послевоенного периода.

Западные посольства, в частности британское и американское, уже давно выступают за возобновление проекта. Посол США в Армении Линн Трейси посетила месторождение в апреле и "призвала к оперативному и прозрачному разрешению нерешенных споров вокруг проекта", следует из заявления посольства. Она также "приветствовала приверженность Lydian соблюдению самых высоких международных трудовых и экологических стандартов и отметила, что проект может стать важным фактором роста экономики Армении".

Экологи с этим не согласились. "Существует множество свидетельств серьезных нарушений широкого круга прав при разработке Амулсарского золоторудного месторождения, от материальных и процедурных экологических прав до социальных, экономических и политических прав затронутых лиц и сообществ", - пишет CEE Bankwatch Network, организация, ведущая мониторинг региональных проектов, финансируемых международными финансовыми институтами.

В отчете организации правительству Армении рекомендовано отозвать все лицензии на эксплуатацию месторождения, инициировать "независимую экспертную оценку затрат и выгод" проекта, а затем "принять эту оценку во внимание, чтобы обеспечить надлежащее выявление и предотвращение негативных воздействий, чтобы население и сообщества могли получить непосредственную выгоду от проекта, если он все-таки будет реализован".