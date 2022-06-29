Производство легковых машин обрушилось в 30 раз в России

29 июн. 19:49

Производство легковых машин в России в мае текущего года практически остановилось, упав в годовом выражении в 30,3 раза (на 96,7%), а по итогам 5 месяцев сократившись более чем вдвое (на 56,4%). Такие данные распространил Росстат.

В мае в России было выпущено 3,7 тыс автомобилей - это в 5,3 раза (на 81,3%) меньше, чем в апреле нынешнего же года. Всего с января по май в РФ было произведено 268 тыс "легковушек".

Грузовых машин в РФ в мае текущего года было выпущено 7,6 тыс штук (-39,3% г/г и -38,2% к апрелю). За первые пять месяцев 2022 года их производство составило 60,1 тыс единиц, это на 12% меньше, чем за январь-май прошлого года.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 т в мае сошло с конвейера 928 штук (-6,5% г/г и -10,5% к апрелю). По итогам пяти месяцев их выпуск остался практически на прежнем уровне - 4,7 тыс единиц (-0,2%), передает "Интерфакс".