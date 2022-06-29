Град, дожди и пыльная буря придут в Казахстан

29 июн. 19:40

Неустойчивая погода сохранится на большей части территории Казахстана в связи с сохранением влияния атмосферных фронтальных разделов, сообщает Казгидромет.

Отмечается, что республику охватят дожди с грозами, на севере и востоке страны ожидается град, а в южной части – пыльная буря.

В ведомстве заявили, что сильная жара придет днем в Алматинскую, Жетысускую, Жамбылскую, Туркестанскую области. Также чрезвычайная пожарная опасность может распространиться на Кызылординскую, Алматинскую, Абайскую, Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Улытаускую, Карагандинскую, Жамбылскую, Павлодарскую, Туркестанскую области.

Говоря о столице, то в Нур-Султане ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер северо- западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.

Стоит добавить, что жителей Алматы ожидают кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 2- 7, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 35-37 тепла.