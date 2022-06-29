Зарплаты в реальном выражении сократились на 7,2% в апреле в России

29 июн. 19:28

Снижение реального (то есть с поправкой на инфляцию) размера зарплаты в России в апреле текущего года составило 7,2% в годовом выражении. Об этом сообщает Росстат.

В марте показатель вырос на 3,6%, в феврале - на 2,6%. в январе - на 1,9%, пишет "Интерфакс".

В Росстате указали, что среднемесячная зарплата в России в номинальном выражении в апреле нынешнего года равнялась 62 269 рублей. Она выросла на 9,4% по сравнению с апрелем прошлого года и сократилась на 6,9% по сравнению с мартом текущего года.

В целом с января по апрель зарплаты в реальном выражении увеличились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минэкономразвития РФ в прогнозе в середине мая предполагало, что сокращение зарплат в реальном выражении в РФ в целом за этот год составит 3,8%.

За минувший год зарплаты в реальном выражении в России выросли на 4,5%.