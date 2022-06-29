Токаев на Каспийском саммите призвал спасать тюленей

29 июн. 19:19

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, выступая на VI саммите прикаспийских государств в Ашхабаде призвал президентов стран региона приложить усилия по спасению реки Урал и экосистемы Каспийского моря.

Глава республики заявил, что экономическое развитие и благополучие жителей побережья Каспия связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр, транспортировка ресурсов и глобальное потепление пагубно влияют на экологию региона.

"Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайықа, иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - сказал он.

Также Токаев рассказал о бедственном положении каспийских тюленей. По его словам, серьезные опасения вызывают факты периодической гибели животного.

"Хочу также обратить ваше внимание на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море. К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых. Для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего Протокола", - подчеркнул президент.

Казахстанский лидер напомнил, что основные положения по вопросам защиты морской среды Каспийского моря закреплены в Тегеранской Конвенции от 2003 года.

"С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания Секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве. Казахстан неоднократно обращал внимание партнеров на то, что Секретариат в качестве полноценной международной организации должен располагаться в одной из прибрежных стран", - подытожил Токаев.