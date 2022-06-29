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Снаряд нашли на стройке в Ереване

Снаряд нашли на стройке в Ереване

Снаряд был найден сегодня на одной из улиц Еревана, об этом сообщает МЧС Армении.

Примерно в 14:13 (13:13 мск) в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что во время строительных работ на улице Фанарджяна в административном районе Канакер-Зейтун обнаружен снаряд.

На место событий направился один боевой расчет пожарно-спасательной бригады Ереванского спасательного управления.

Его сотрудники нашли подвергшийся коррозии 125-миллиметровый снаряд. Он был вывезен на полигон для уничтожения.

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